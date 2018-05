Bilanz eines turbulenten Tages Überschwemmungen und Verletzte nach Unwetter im Vogtland

Eine Gewitterfront mit stundenlangem Starkregen hatte am Donnerstag zu zahlreichen Überschwemmungen geführt. Straßen mussten gesperrt werden. In Adorf musste eine Wohnsiedlung evakuiert werden. In Bad Elster fielen innerhalb von zehn Stunden über 145 Liter Regen pro Quadratmeter. In Adorf stieg der Pegel der Weißen Elster von 40 Zentimeter auf zwei Meter an. Am Abend ist zudem die Talsperre Pirk übergelaufen. Aktuell wird das Wasser kontrolliert abgelassen. Binnen sechs Stunden fiel in der Region stellenweise doppelt so viel Regen wie sonst im gesamten Mai.