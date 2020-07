Der Geschäftsführer einer vogtländischen Baufirma ist vom Amtsgericht Chemitz wegen Schwarzarbeit rechtskräftig verurteilt worden. Das teilte das Hauptzollamt in Erfurt mit. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Chemnitz und der Finanzkontrolle Plauen sah es das Gericht als erwiesen an, dass dessen Firma in den Jahren 2008 bis 2015 Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß bei den Krankenkassen, der Berufsgenossenschaft Bau und der Sozialkasse Bau angemeldet hatte. Der dadurch entstandene Gesamtbeitragsschaden beläuft sich auf rund 260.000 Euro.