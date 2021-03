Heike Teubner von der Verbraucherzentrale Auerbach und Nicole Leistner von der in Plauen wissen, was die Stunde für Prämiensparer der Sparkasse Vogtland geschlagen hat.

Heike Teubner von der Verbraucherzentrale Auerbach und Nicole Leistner von der in Plauen wissen, was die Stunde für Prämiensparer der Sparkasse Vogtland geschlagen hat. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Heike Teubner, die Chefin der Auerbacher Beratungsstelle, weiß, was die Stunde geschlagen hat. "Die Verhandlung wird am 31. März in Dresden stattfinden und es gibt bereits mehr als 960 Kläger, die sich dieser Klage angeschlossen haben."

Dementsprechend sauer seien auch die Kunden, erzählt Nicole Leistner, die Leiterin der Verbraucherzentrale in Plauen. "Natürlich haben wir viele Verbraucher, die wahnsinnig enttäuscht sind. Viele haben selbst versucht, mit der Sparkasse in Kontakt zu treten." Das sei aber bisher meist erfolglos geblieben. Mit einer Beteiligung an der Sammelklage der Verbraucherschützer gehe niemand ein Risiko ein, ganz gleich, wie das Gericht entscheiden werde, sagt Leistner. "An den Kosten des Klageverfahrens ist der Sparer, der sich eintragen lässt, nicht beteiligt. Wir hatten ja schon Klagen, die recht erfolgreich gelaufen sind. Das betraf die Sparkasse Zwickau, die Erzgebirgssparkasse und die Sparkasse Leipzig." Da die Verträge der Sparkasse Vogtland nicht wesentlich anders gestaltet seien, rechnen die Verbraucherschützer mit einer ähnlichen Entscheidung.