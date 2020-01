Im vogtländischen Auerbach ist das erste sogenannte "Kompetenz- und Kooperationszentrum" der Verbraucherzentrale Sachsen eröffnet worden. In dem Zentrum sollen künftig neben der Verbraucherzentrale auch andere Organisationen oder Vereine Beratung anbieten, sagte Vorstand Andreas Eichhorst MDR SACHSEN: "Der 'Weiße Ring' zum Beispiel kann sie beraten, wenn sie Opfer geworden sind. Wenn sie ein Arbeitsrechtsproblem haben, wird die IG Metall ihre Fragen beantworten können." Daneben bieten auch der Mieterverein und der Betreuungs- und Vormundschaftsverein Göltzschtal zu regelmäßigen Terminen Beratung an.

Die neuen Räume seien auch mit neuer Technik ausgestattet, es gebe überall WLAN. Außerdem soll es dort künftig auch eine Videochat-Beratung geben. "Wir haben insbesondere im ländlichen Raum viele Senioren, die sich noch sehr in der analogen Welt bewegen. Da die Brücke in die digitale Welt zu schlagen, ist besonders wichtig", so Eichhorst. Die Verbraucherzentrale bietet in den neuen Räumen Beratung in Finanz-, Rechts- und Ernährungsfragen.