Im Vogtland ist am Sonntag der Startschuss für ein neues Nahverkehrsprojekt gefallen. In zehn Städten und Orten können Einwohner einen Stadtbus nutzen, heißt es vom Verkehrsverbund Vogtland. Dazu gehören unter anderem Bad Brambach, Bad Elster, Falkenstein, Klingenthal und Markneukirchen.

Die neuen StadtBusse seien in einem auffälligen Rot gestaltet und bilden vogtländische Landmarken ab, erklärte Geschäftsführer Sebastian Eßbach. "Die Busse fahren zu den Bürgern in die Wohngebiete und es gibt nur kurze Wege zu den Haltestellen", nannte Eßbach zwei weitere Vorteile für die Fahrgäste. Ziel der neuen Linie sei es, vor allem neue Ortsteile und Ortschaften ans öffentliche Verkehrsnetz anzubinden. Deswegen verbindet der Stadtbus vorwiegend Orte, in denen Wohn- und Gewerbegebiete neu entstanden sind.

Das gesamte Nahverkehrsangebot im Vogtland ist aufeinander abgestimmt. Die Fahrpläne der "StadtBusse" sind so getaktet, dass man problemlos andere StadtBusse erreicht, dass es Umsteigemöglichkeiten in "PlusBus" oder "TaktBus" gibt und dass auch Anschlüsse zu und von Zügen bestehen, so Eßbach. Eingesetzt werden vor allem Niederflurkleinbusse mit mindestens 12 Sitz- sowie 10 Stehplätzen. In Auerbach und Reichenbach sollen größere Fahrzeuge rollen.