In der Gemeinde Spielmes in Thüringen ist ein vermisster Senior aus Plauen verletzt gefunden und in das Krankenhaus Schleiz gebracht worden. Wie die Polizeiinspektion Saale-Orla mitteilte, wurde der 71-Jährige mit Schürfwunden an Knien und Händen neben einem Fahhrad im Straßengraben liegend entdeckt. Passanten riefen den Rettungsdienst. Da der Mann angab, von einem Auto angefahren worden zu sein, wurde die Polizei hinzugerufen. Die Beamten konnten einen Unfall nach Befragung jedoch ausschließen. Der verwirrt wirkende Mann war den Erkenntnissen zufolge mit seinem Rad über ein Feld gefahren und dann am Straßengraben gestürzt. Wie lange der Verletzte bei -4 Grad Celsius Außentemperatur in der Kälte lag, konnte nicht ermittelt werden. Der 71-Jährige lebt in einem Seniorenheim in Plauen und war bereits als vermisst gemeldet gewesen.