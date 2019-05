Plauener Integrationsfest soll Zeichen gegen Rechts setzen

Der Dritte Weg plant nach Angaben des zuständigen Landratsamtes als Versammlungsbehörde eine Kundgebung im Zuge der Kommunalwahl, aber keinen Marsch. Die Versammlung werde in einiger Entfernung vom Integrationsfest stattfinden, sagte ein Sprecher. Nähere Angaben machte die Behörde nicht. Laut Diakonie befinden sich Stände und Bühnen von "Voll normal" an verschiedenen Stellen in der Stadt - mancherorts betrage der Abstand nur 50 Meter.