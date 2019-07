Auch anderthalb Wochen nach dem Brand in einer Firma für Galvanotechnik bei Reichenbach kann noch keine allgemeine Entwarnung gegeben werden. Die Stadt teilte am Montag mit, dass sich die Analytik der Brandgase als äußerst schwierig erweise und noch bis zu 14 Tage dauern könne. Erste Ergebnisse zeigten jedoch einen hohen Salzsäuregehalt in der Rauchwolke sowie Bestandteile, die sonst nur bei Plastebränden auftreten. Zudem hatten mehrere Feuerwehrleute im Nachgang über gesundheitliche Probleme wie Atembeschwerden und Schmerzen im Brustbereich geklagt. Insgesamt waren und sind 32 Kameraden in Behandlung. Sie werden von einem Lungen-Spezialisten medizinisch betreut.