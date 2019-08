In Plauen im Vogtland sind bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war in der Nacht zum Sonnabend eine Gruppe von 14 Personen in einer Wohnung in Streit geraten. Einige von ihnen griffen dabei zu Messern. Vier Personen mussten wegen Stich- und Schnittverletzungen im Krankenhaus behandelt werden.