In Schöneck im Vogtland hat am Mittwoch der vierte Deutsche Winterwandertag begonnen. Bis zum kommenden Sonntag erwarte die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Rahmenprogramm und über 16 verschiedene Wanderungen, teilte die Tourist-Information Schöneck mit. So gebe es neben Waldwanderungen auch Talsperrenwanderungen, Schanzentouren, Hundewanderungen sowie Fitness- und Fackelwanderungen. Alle Wanderungen werden durch einen der rund 70 ehrenamtlichen Wanderleiter geführt.