Anika Mehlis und ihr Kollege Alon Tenzer aus Isarel beim Training mit den Raumanzügen. Bildrechte: C. Stix

Anika Mehlis aus Plauen lässt sich gerade zur Analog-Astronautin ausbilden. "Analog-Astronauten sind eine andere von Astronauten, die die Arbeit auf der Erde machen und damit Einsätze vorbereiten", erzählt Anika Mehlis. Beruflich arbeitet sie als Teamleiterin im Bereich Infektionsschutz und Umweltmedizin im Gesundheitsamt Plauen. Auf das Analog-Austronauten-Ausbildungsprogramm des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF) ist sie vergangenes Jahr in der Zeitung aufmerksam geworden.

Sie entschied sich für eine Bewerbung, die aus einem Lebenslauf und einem Motivationsschreiben auf Englisch und einem Video über die eigene Person bestand. Mit ihr bewarben sich mehr als 100 Menschen aus ganz Europa; 30 kamen in die nächste Runde und mussten sich in einem viertägigen Auswahlverfahren auf medizinische und psychologische Eignung, Wissen, Feinmotorik und Teamfähigkeit testen lassen. Mit 14 weiteren Bewerbern schaffte es Mehlis in die dritte Runde. "Hier wurden wir an einem weiteren Wochenende auf Herz und Nieren geprüft", erzählt sie. Am Ende wurde sie zusammen mit sieben weiteren Bewerbern ausgewählt. Die neuen Analog-Astronauten stammen aus Österreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, den Niederlanden, Israel und Italien.

Anika Mehlis in ihrer Astronautenuniform. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Man kommt dazu seine Grenzen zu testen und ganz viel Neues zu lernen. Anika Mehlis über ihre Ausbildung als Analogastronautin

Aktuell absolviert die Vogtländerin die fünfmonatige Ausbildung. Dabei lernt sie viel über Planetologie, erste Hilfe und Raumfahrttechnik. Auch den Raumanzug, den sie später bei Einsätzen testen werden, lernen die Auszubildenden anzuziehen und die Technik und Elektronik dahinter zu verstehen. Außerdem gehört auch körperliches Training dazu.

"Für Zuhause habe ich einen Fitnessplan und Bücher und Onlinekurse, was wir alles lernen müssen. Und für die Missionen später gibt es auch missionsspezifisches Training, wo man einen Ernährungsplan und einen Trainingsplan hat", so Mehlis. "Die Arbeit mit den Anzügen ist extrem körperlich herausfordernd. Natürlich muss man auch, um später die Experimente durchzuführen, in ganz vielen Wissensgebieten ein gutes Grundlagenwissen haben."

Ihre Ausbildung absolviert die Vogtländerin neben der Arbeit. "So wie andere vielleicht als Hobby bei der Freiwilligen Feuerwehr sind oder etwas anderes machen, so ist das für mich eine Sache, die ich in meiner Freizeit mache", sagt sie. "Es ist ein Ehrenamt, man bekommt auch kein Geld dafür. Der Bonus dabei ist, dass man so viele tolle Sachen machen darf." Zum Beispiel durfte Mehlis beim jüngsten Training in Stuttgart den Simulator fliegen, mit dem man die Raumschiffe an die ISS andocken kann.

Die letzte Mars-Simulations-Mission des ÖWF fand in der Dhofar Region im Oman statt. Bildrechte: Voggeneder

Nach dem Abschluss der Ausbildung werden die Analog-Astronauten als Raumanzugssimulatortester eingesetzt. Das seien Raumanzüge, die im Weltraum nicht funktionieren würden. Sie würden aber viele Aspekte von Weltraumanzügen simulieren, etwa Einschränkungen der Bewegungen und das Gewicht. Etwa alle zwei Jahre führt das ÖWF Simulationen durch. Dazu werden die Analog-Astronauten als Mannschaft, die die Mission durchführt, an einem abgelegenen Ort der Welt isoliert. Die nächste Mars-Missions-Simulation findet im Herbst 2020 in der Negev Wüste in Israel statt. Wer von den Analog-Astronauten dabeisein darf, entscheidet sich voraussichtlich im September diesen Jahres.

Österreichisches Weltraum Forum (ÖWF) Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) gehört im Bereich der Analogforschung weltweit zu den führenden Organisationen, die an der Vorbereitung astronautischer Erforschung anderer Planeten mitarbeiten. Experten verschiedenster Disziplinen bilden innerhalb des ÖWFs die Basis für diese Arbeit.

Das ÖWF betreibt gemeinsam mit nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen, Industrie und Unternehmen Forschung auf höchstem Niveau. Als einer der wichtigsten Bildungsträger in Österreich begeistert das ÖWF junge Menschen für Raumfahrt, Wissenschaft und Technik.



