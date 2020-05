Das Vogtland ist die preiswerteste Lebensregion für Rentner in Sachsen. Das hat eine Erhebung des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos ergeben. Demnach haben im Vogtlandkreis 1.000 Euro für Ruheständler eine Kaufkraft von 1.149 Euro. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2018. Der Landkreis Görlitz, der seit Jahren auch bundesweit den Ruf als Rentner-Paradies hat, liegt mit 1.131 Euro auf Platz zwei, gefolgt vom Erzgebirgskreis (1.130 Euro). Damit hat das Vogtland Görlitz als Rentner-Paradies in Sachsen abgelöst.

Unter den 401 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland rangiert das Vogtland auf dem dritten Platz hinter dem Kreis Elbe-Elster in Brandenburg mit 1.163 Euro und dem niedersächsischen Holzminden mit 1.156 Euro. Görlitz kommt in der bundesweiten Statistik auf Rang 16. Die teuerste Region Sachsens ist Dresden. In der Landeshauptstadt entsprechen 1.000 Euro einer Kaufkraft von 1.002 Euro. Dahinter folgen die Stadt Leipzig (1.054 Euro) und der Landkreis Meißen (1.071 Euro). In Chemnitz, der drittgrößten Stadt Sachsens, beträgt die Kaufkraft 1.088 Euro.