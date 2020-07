Es wäre die 54. Evakuierung seit 1990 wegen einer Weltkriegsbombe in der Stadt. Außer den Einsatzkräften der Polizei sind den Angaben zufolge 300 Helfer von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadt im Einsatz. Die Deutsche Bahn wird am Sonnabend den Zugverkehr rund um den Bahnhof Mitte in Plauen einstellen. Laut Patrick Franke, Sprecher der Polizeidirektion Zwickau, ist der Flug eines Polizeihubschraubers geplant. Dieser würde die Evakuierungsmaßnahmen aus der Luft überwachen. "Je schneller die Menschen ihre Wohnungen verlassen, desto zügiger könnten die Bomben entschärft werden", so Franke.



In den vergangenen Wochen hatten sich auch schon Leipzig und Chemnitz wegen vermeintlicher Bombenfunde auf die größten Evakuierungen in ihrer Geschichte vorbereitet. In beiden Fällen gab es jeweils Entwarnung.