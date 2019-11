In der Vogtlandarena in Klingenthal laufen die Vorbereitungen für den Skisprung-Weltcup vom 13. bis 15. Dezember auf Hochtouren. Seit Donnerstag werden Aufsprunghügel und Auslauf der Vogtlandschanze präpariert. Dafür sind rund 3.000 Kubikmeter Kunstschnee nötig. Allerdings ist der dafür im vergangenen Winter angelegte Schneevorrat stark geschrumpft. Von ursprünglich 5.000 Kubikmetern haben nur 1.000 den heißen Sommer überstanden. "Mit so viel Verlust haben wir nicht gerechnet. Da kam, als wir' den Schnee abgedeckt hatten, ein Sturm dazwischen und dann noch warme Luft darunter", erklärt Thomas Meisinger vom VSC Klingenthal.

