Die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) hat vor ominösen Schreiben gewarnt, die derzeit Menschen im Vogtland verunsichern. "Eine Firma Forderungsmanagement Inkasso aus Köln sendet derzeit Schreiben ins Vogtland, die Angst und Zweifel auslösen sollen", warnen die Verbraucherschützer. Unter der Überschrift "1. Mahnung – Sammelklagen – Ankündigung Zwangsvollstreckung droht" werde in den Schreiben mitgeteilt, dass sich in der Bundesrepublik Deutschland mehrere Klagen von verschiedenen Gewinn- und Zeitschriftenverlagen gehäuft hätten. Dann würde dem Briefempfänger suggeriert, er habe seine Rechnungen nicht bezahlt und solle nun 280 Euro innerhalb von drei Tagen überweisen.

Die Verbraucherzentrale Sachsen rät: "Schauen Sie sich das Schreiben genau an, denn der Betrag soll nach Belgien überwiesen werden und auf jeden der vorliegenden Schreiben gleichen sich das Aktenzeichen und die vermeintliche Forderungssumme." Man solle sich unter keinen Umständen verunsichern lassen. Auch wenn in den Briefen damit gedroht werde, dass ein Gerichtsvollzieher komme oder bei einer Zwangsvollstreckung künftige Rentenansprüche gepfändet würden. Zudem sei das angebliche Inkassobüro in Deutschland nicht zugelassen.