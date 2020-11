Bei der Firma Wald Jacob aus dem Markneukirchner Ortsteil Wohlhausen ist die Weihnachtsbaumernte gestartet. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Die Kettensäge läuft nahezu ohne Unterbrechung, im Sekundentakt werden die frisch geschnittenen Nordmanntannen in Netze verpackt. Im Moment seien vor allem Dekobäume für die Innenstädte oder Geschäfte gefragt, erzählt Ronny Jacob, Chef der Firma Wald Jacob aus dem Markneukirchner Ortsteil Wohlhausen.

"Die Dekoration muss natürlich stehen, bevor der erste Advent läuft", sagt er. Dafür werde aktuell gesorgt. "Und dann geht es sofort an das Schneiden der Weihnachtsbäume, die dann in unseren Wohnungen stehen", so Jacob.

Ernte von 1.000 Bäumen am Tag

Dicht an dicht in langen Reihen stehen die Tannen in der Plantage. Von der rund vier Hektar großen Fläche werden 1.000 Bäume pro Tag geerntet. Welche, das hat der Chef bereits vor Wochen festgelegt. "Das markieren wir im Herbst mit so schönen bunten Fähnchen", erzählt Jacob. "Wir sehen hinter jeder Farbe eine entsprechende Größe und eine bestimmte Qualität des Baumes." Die Bäume werden mit Fähnchen in verschiedenen Farben markiert. Jede Farbe steht für eine Größe und die Qualität des Baumes. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Ein Baum um die zwei Meter braucht etwa zehn Jahre, bis er erntereif ist. Ronny Jacob Chef der Firma Wald Jacob

Die Qualität hänge einerseits von natürlichen Faktoren wie Sommertrockenheit oder Spätfrösten ab, aber auch davon, wie gut der Fachmann seine Arbeit mache. "Man kann sich von dem Gedanken trennen, dass man sich zehntausend Bäume kauft und nach zehn Jahren wiederkommt und zehntausend schöne Weihnachtsbäume erntet", sagt Jacob. Er besuche jeden Baum vier Mal im Jahr und kümmere sich um die Pflege und Korrekurschnitte. Trotz allem sei jeder Baum natürlich ein Naturprodukt, ein echtes Unikat, sagt Ronny Jacob weiter.

Geerntet werden die Bäume immer möglichst frisch. "Wir ernten bis in die letzte Weihnachtswoche", so Jacob. "Unsere Bäume sind nicht älter als zehn Tage, bevor sie an den Ständen zum Verkauf angeboten werden." Rund 1.000 Bäume werden auf der Weihnachtsbaumplantage jeden Tag geerntet. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Mit dem Absatz von insgesamt 15.000 Bäumen kalkuliert der Forstwirt in diesem Jahr, größtenteils in Sachsen. Die weiteste Lieferung werde nach Hamburg gehen. Die aktuelle Corona Situation kann den Verkauf laut Jacob sogar beflügeln.

Ich meine, dass die Bevölkerung Weihnachten herbeisehnt und ein familiäre Weihnachten feiern wird und dass man deswegen sagt, dass der Baum noch 20 Zentimeter größer und noch ein wenig schöner sein darf. Ronny Jacob Chef der Firma Wald Jacob

Ein Versprechen gibt Ronny Jacob schon jetzt. Im Gegensatz zu anderen Anbietern werde er die Preise für seine Bäume in diesem Jahr nicht erhöhen.

Quelle: MDR/al/bs