In der Vogtland Arena in Klingenthal steigt an diesem Wochenende der Weltcup der Skispringer. Erstmals werden die Wettbewerbe der Frauen und Männer dabei auf einer Schanze ausgetragen.

Insgesamt treten am Wochenende mehr als 70 Skispringer aus 19 Nationen an. Mit je sieben Männern und Frauen gehen die deutschen Skispringer am Wochenende beim Heim-Weltcup im sächsischen Klingenthal an den Start. Am Freitagnachmittag werden zunächst die Qualifikationsläufe ausgetragen. Am Sonnabend startet der Einzelwettbewerb der Damen sowie das Teamspringen der Männer. Die Herren dürfen am Sonntag im Einzelwettkampf noch einmal um Platzierungen und Sieg kämpfen.