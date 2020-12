"Wir haben in den letzten Jahren unsere regulären Weltcups ordentlich über die Bühne gebracht und standen auch immer für Notsituationen zur Verfügung. So auch jetzt", sagt Ziron. "Es ist sicherlich ein Geschenk, dass wir den Weltcup im Skispringen parallel zu unserem regulären Kombinationsweltcup durchführen dürfen." Somit werden am 6. und 7. Februar nicht 60, sondern rund 120 Sportler und ein doppelt so großer Tross an Trainern und Betreuern in Klingenthal erwartet. Gerade in Zeiten von Corona bedeutet das einen ungeheuren Mehraufwand.