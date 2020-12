Bereits am Weltakkordeontag am 6. Mai hat das Unternehmen eine virtuelle Konzertreihe aus der Taufe gehoben, den "Weltmeister Wednesday". Hier ging es schon sehr international zu, sagt Meltke. "Bei den wöchentlichen Konzerten mittwochs, die wir in all unseren sozialen Kanälen ausspielen, konnten wir Spieler aus dem Iran, Indonesien, Brasilien und Argentinien begrüßen." Spannend sei, dass plötzlich Anfragen aus Ländern kämen, in die "Weltmeister" noch nie geliefert habe. Etwa 50.000 Nutzer hätten die Konzerte inzwischen gesehen.