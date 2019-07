Um diesen Traum wahr zu machen, entwickelten die Ellefelder ein Konzept und nahmen an dem Wettbewerb "simul+ - Ideen für den ländlichen Raum" des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft teil. Dabei gewann die Gemeinde ein Preisgeld in Höhe von 450.000 Euro . "Das Geld ist seit Anfang der Woche auf unserem Konto", erzählt Bürgermeister Jörg Kerber begeistert.

Entstanden ist die Idee für das Dorfzentrum in einer Ideensammlung mit Einwohnern von Ellefeld. Insgesamt 60 Ideen von mehr als 50 Beteiligten aller Generationen kamen dabei zusammen. Bewertet wurden diese Ideen dann mit einem Punktesystem. "Jeder Bürger, der sich beteiligen wollte, hat drei Punkte bekommen. Die konnten dann hinter die Ideen geklebt werden", so Kerber. Auch Mitglieder des Jugendvereins "Junges Ellefeld" waren von Anfang an in das Projekt involviert. "Die Gemeindeverwaltung und auch der Bürgermeister sind überraschend aufgeschlossen für unsere Ideen", erzählt das Vereinsmitglied Lenny Roth.