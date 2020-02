Faszinierende Blicke ins Universum verspricht das Winterferienprogramm in der Sternwarte Rodewisch. Am 13. Februar beispielsweise erstrahlt in der Kuppel eine detaillierte 3D-Projektion des Weltalls mit 360-Grad-Ausdehnung. In der Vorführung wird mit einer aufregenden Animation die Schönheit des Kosmos gezeigt, so die Ankündigung. Dabei können Besucher Galaxien, Nebel, Sterne, Planeten sowie die Raumstation ISS in ihrer Erscheinung am Himmel erleben. All das eingebettet in den aktuellen Sternenhimmel des Winterferientages. Geeignet ist die Veranstaltung für Kinder ab 8 Jahren. Los geht es um 10:30 Uhr.