In Sachsen sind in diesem Jahr schon fast doppelt so viele Fälle der Hirnhautentzündung FSME gemeldet worden wie 2018 insgesamt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Dresden ist die Zahl von 12 im Vorjahr auf bisher 23 gestiegen. Die meisten Erkrankungen an Frühsommer-Meningoenzephalitis wurden im Vogtland und im Erzgebirge registriert.