Das neue Stadtteilzentrum solle Räume schaffen, um Probleme gemeinsam zu lösen, sagte Pfarrer Andreas Vödisch am Dienstag in der Markuskirche. Gerade in Haselbrunn sei laut Pfarrer Vödisch der Zuspruch in der Bevölkerung für die Angebote der rechtsextremen Kleinstpartei besonders spürbar. In deren Partei- und Bürgerbüro werde mit Essensausgabe, Kampfsportangeboten für Kinder und einer Kleiderkammer ausschließlich für Deutsche gelockt.