In Plauen hat es in der Nacht zum Sonnabend gegen 3 Uhr an der Tür eines Bekleidungsgeschäftes gebrannt. Der Laden ist mit seinen angebotenen Labels in der rechten Szene beliebt. Die Polizei vermutet nach ersten Erkenntnissen Brandstiftung und schließt auch eine politische Tat nicht aus. Während der Löscharbeiten mussten die Hausbewohner evakuiert werden. Durch den Brand wurden das Ladengeschäft und die Gebäudefassade beschädigt. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamtes Sachsen ermittelt und sucht Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Jößnitzer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Für Hinweise hat das Landeskriminalamt die Rufnummer 0800 855-2055 geschaltet.