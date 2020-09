Nach dem Fund einer Babyleiche im August in einem Waldstück im Vogtlandkreis hat sich die Polizei erneut mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit gewandt. Insbesondere sucht sie nach einer Frau, die zwei Tage vor dem Fund des Leichnams am 5. August mit einem dunklen Transporter in der Nähe des Fundorts von einer Zeugin gesehen wurde, wie die Polizei mitteilte.