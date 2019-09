An die Geschichte der deutsch-deutschen Grenzbahnhofs Gutenfürst erinnert nur noch wenig. Das nahe Grenzmuseum Mödlareuth widmet sich jedoch nun der Geschichte der Züge mit den Botschaftsflüchtlingen, die aus Prag über Dresden, Chemnitz und Plauen nach Hof fuhren. Für Eisenbahner waren diese Dienste nicht alltäglich. In der Nacht zum 1. Oktober 1989 brachten sie die Züge nach Hof. Keinesfalls sollten die Sonderzüge gestoppt werden - auch nicht durch Menschen auf den Gleisen. Der Grenzbahnhof Gutenfürst liegt wenige Kilometer Luftlinie von Mödlareuth entfernt, dass als geteiltes Dorf auch als "Little Berlin" bekannt war.