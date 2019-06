Auf der Elstertalbahn Gera - Weischlitz ist ein Güterzug am Dienstagabend in Kühe gefahren. Bei dem Unfall nahe Rentzschmühle (Gemeinde Pöhl) wurde nach Angaben der Bundespolizei eine Kuh getötet und zweite musste notgeschlachtet werden. Am Zug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, Menschen kamen nicht zu Schaden.



Die beiden Tiere waren Teil einer Herde, welche aus ihrer Weide ausgebüxt war. Die Strecke blieb bis 04:30 Uhr am Mittwoch gesperrt, es fielen deshalb zwei Personenzüge aus.