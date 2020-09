Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wollen sich am Dienstag im MAN-Stammwerk in München für den Standort Plauen stark machen. Das Werk der Volkswagentochter MAN mit seinen 150 Mitarbeitern steht möglicherweise vor dem Aus. Das Unternehmen will konzernweit bis zu 9.500 Stellen streichen, um zu sparen.

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Unternehmen MAN müsse zu seiner Verantwortung für den Standort im Vogtland stehen, sagte Dulig vor seiner Abreise nach Bayern. "Ich erwarte, dass sich ein Vorstand mal vor Ort blicken lässt und mit den Kollegen selber spricht, sich vor Ort informiert. Es ist ein profitabler Standort mit guter Arbeit", so Dulig. Er wolle an das Unternehmens appellieren, wenn es in Krisenzeiten eng wird, bei Kürzungen nicht als Erstes an den Osten zu denken.