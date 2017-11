Bildrechte: MDR/Ralph Köhler

Der Volkswagen Konzern will sein Zwickauer Werk zum Zentrum der E-Mobilität ausbauen. Das hat am Freitag der VW Aufsichtsrat in Wolfsburg beschlossen. Die VW-Pläne lösten in der sächsischen Politik Euphorie und große Hoffnungen aus.

Dulig: "Sensationelle Nachricht"

"Die Nachricht, den VW-Standort Zwickau/Mosel komplett auf E-Mobilität umzurüsten ist eine sensationelle Nachricht", zeigte sich Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig begeistert. Das sei eine "super Perspektive" für die Region. Sachsen wolle das Automobil-Land der Zukunft sein. Jetzt komme es darauf an, dass die Zulieferer mitgenommen würden.

Zwickaus OB Pia Findeiß begrüßt die VW-Pläne. Bildrechte: Pia Findeiß "Das ist eine sehr gute Nachricht für Sachsen, Zwickau und die Region. Wichtig ist, dass nicht nur produziert werden soll, sondern auch Forschung und Entwicklung hierher kommen", sagte Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß. Jetzt seien der kommunale Bereich, die Zulieferer und insbesondere die Hochschulen in der Region gefragt, gemeinsam mit Volkswagen zusammenzuarbeiten.

Herausforderung für Belegschaft und Zulieferer

Auch in der Belegschaft des VW-Werkes in Mosel wurde die Nachricht positiv aufgenommen. Mit der Entscheidung setze Volkswagen großes Vertrauen in die Zwickauer Belegschaft, sagte kündigte Jens Rothe, Vorsitzender des Betriebsrates des Fahrzeugwerkes Zwickau. "Wir werden darauf achten, dass die Chance genutzt und ein umfangreiches Qualifizierungsprogramm für die Kolleginnen und Kollegen erarbeitet und umgesetzt wird", kündigte der Vertreter der VW-Belegschaft an.

"Das ist eine sehr hohe Wertschätzung für den Standort Sachsen. Und es ist für die Region eine ganz hervorragende Zukunftsperspektive", sagte Dirk Vogel vom Netzwerk der Automobilzulieferer (AMZ) Sachsen. Auch bisher würden schon Elektroautos in Sachsen produziert. Trotzdem werde es für die Zulieferer eine Herausforderung. Es fielen einige Komponenten weg aber es kämen auch neue hinzu. "Jeder Zulieferer muss entscheiden, wie weit er auf die Karte E-Mobilität setzt", so Vogel.

VW investiert 34 Milliarden in E-Mobilität

Zwickau wird zum E-Mobilitäts-Zentrum ausgebaut. Bildrechte: dpa Insgesamt will die Volkswagen AG nach eigenen Angaben in den nächsten fünf Jahren mehr als 34 Milliarden Euro in die Entwicklung von E-Autos, autonomes Fahren und die Digitalisierung stecken. Damit sollen laut Konzernchef Matthias Müller die Voraussetzungen geschaffen werden, Volkswagen zur "weltweiten Nummer Eins in der Elektromobilität zu machen". VW will bis 2030 für die gesamte Modellpalette Elektroautos anbieten.

Das Auto wird gerade neu erfunden. Matthias Müller VW-Konzernchef

Nach den VW-Plänen soll der Standort Zwickau E-Mobilitäts-Werk werden. Die Passat-Produktion will er ab Ende 2018 in Emden konzentrieren und die Golf-Familie in soll Wolfsburg gebaut werden. Nach den Plänen sollen in Zwickau wohl nicht nur Autos der Marke VW vom Band laufen. Angedacht ist es offenbar auch, andere Marken der Volkswagen AG, wie Skoda oder Seat, in Sachsen zu produzieren.

Quelle: PM/MDR/mwa