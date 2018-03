Die ES Automobilguss GmbH in Schönheide hat Probleme mit ihrem Großabnehmer Volkswagen. Die Lieferbeziehungen liegen derzeit auf Eis. Grund seien "offene vertragliche Fragen, die von der VW AG aufgebracht worden seien", teilte das Unternehmen aus dem Erzgebirge am Mittwoch schriftlich mit. Details wurden nicht genannt.

Der 300 Mann starke Betrieb ES Automobilguss Schönheide fertigt Getriebegussteile. Hauptabnehmer ist VW. Bildrechte: dpa

Weiter hieß es, man befinde sich in intensivem Kontakt mit Volkswagen und sei bestrebt, in den nächsten Tagen Klarheit zu erlangen. Vorsorglich prüft das Unternehmen eigenen Angaben zufolge auch die Anmeldung von Kurzarbeit.



ES Automobilguss gehört zur bosnisch-deutschen Firmengruppe Prevent. Der 300 Mitarbeiter starke Betrieb in Schönheide beliefert mehrere Automobilhersteller in Deutschland mit Gussteilen für Getriebe.