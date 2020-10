In Chemnitz brauchten die Wähler zwei Anläufe, um sich am Ende relativ klar für einen neuen Oberbürgermeister zu entscheiden. SPD-Kandidat Sven Schulze setzte sich mit 34,88 Prozent gegen Almut Patt von der CDU (22,03 Prozent) durch. Die Kandidatin der Linken, Susanne Schaper, erreichte 16,12 Prozent, Einzelkandidat Lars Fassmann bekam 13,75 der abgegebenen Stimmen und der AfD aufgestellte Ulrich Oehme erhielt 13,22 Prozent der Stimmen.

Ralf Schulze freute sich über das am Ende klare Votum für ihn. "Es ist toll, dass es in meiner Verantwortung ist, diese schöne Stadt, meine Heimatstadt, in den nächsten Jahren zu führen", sagte er. Es sei nicht sein Anspruch, irgendwelche Partei-Äras fortzuführen. Er wolle ein Oberbürgermeister für alle sein.

Die amtierende Bürgermeisterin Barbara Ludwig, die ihren Chefsessel Ende Oktober räumen wird, gratulierte Schu2lze und lobte nicht nur die hohe Wahlbeteiligung von fast 47 Prozent. "Die Chemnitzer haben eine gute Entscheidung getroffen.

Die unterlegenen Bewerber reagierten unterschiedlich auf das Ergebnis. Während Almut Patt sich ein besseres Ergebnis für sich gewünscht hätte, war Susanne Schaper der Meinung, die Chemnitzerinnen und Chemnitzer hätten strategisch gewählt. "Den Wählern war es offensichtlich wichtig, dass Chemnitz rot bleibt." Lars Fassmann meinte angesichts des Wahlergebnisses, dass sich die Chemnitzer für eine Fortführung des bisherigen Rathauspolitik entschieden hätten und auch Ulrich Oehme sah den Wählerwillen als Wunsch nach dem Beständigen.