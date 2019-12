Für das erste Mitsingkonzert im Stadion am 22. Dezember haben die Organisatoren 2.000 weitere Stehplätze in den Kartenvorverkauf gegeben. Nun könnten bis zu 4.900 Besucher beim Weihnachtssingen im Stadion an der Gellertstraße mitmachen, teilten die städtischen Veranstalter mit.