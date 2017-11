Annaberg-Buchholz und Freiberg haben heute ihre Weihnachtsbäume bekommen. Auf dem Annaberger Markt thront seit Mittag eine 30 Meter hohe Rotfichte. Der Baum wurde am frühen Morgen im Preßnitztal, etwa 15 Kilometer von Annaberg-Buchholz entfernt, gefällt. Nach Aussagen der Stadt wurde der Baum von der Landestalsperrenverwaltung gespendet. In den nächsten Tagen werde die Rotfichte mit 800 Lampen geschmückt und "bis Ende Februar den Markt in ein wunderbares Licht tauchen".