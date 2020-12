In Sachsen hat in der Nacht zum Dienstag der Winter Einzug gehalten. Nicht nur in den höheren Lagen fiel der erste Schnee. In Dresden habe es für einen Zentimeter Schnee gereicht, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes DWD. Dagegen habe es in Leipzig in der Nacht nur "gekrümelt". An der Talsperre Pöhl im Vogtland wurden laut DWD sechs Zentimeter Schnee gemessen. Auch der Fichtelberg zeigte sich mit einer Schneedecke überzogen.