Am Sonntag wird die deutsche National-Elf ihren ersten WM-Einsatz in Russland gegen die Mannschaft von Mexiko haben. Was Jogis Truppe noch nicht weiß, ist das Endergebnis des Spiels. MDR SACHSEN hat es aber schon am Freitag erfahren. Denn im Chemnitzer Tierpark wurde wieder orakelt. Diesmal sollten die Nasenbären entscheiden, wer bei der Partie am Sonntag die Nase vorn hat. Wie das aber bei Fachleuten so ist: Fünf Experten und sechs Meinungen...



Tierpflegerin Stefanie Große kennt die fussballvernarrten Tiere genau: "Die Nasenbären leben hier auf der Außenanlage glücklich in den Tag hinein. Da kommt eine solche Abwechslung wie das Orakeln sehr gut an. Da haben sie Action, es gibt was zu tun. Denn sonst verbringen sie eigentlich den ganzen Tag damit, in den Bäumen zu schlafen." Fußballexperte müsste man sein...