Bei dem in der vergangenen Woche totgefahrenen "wolfsähnlichen Tier" an der A72 handelt es sich tatsächlich um einen Wolf. Das teilte das Kontaktbüro Wölfe am Montagabend mit.

Der Wolf war am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 72 nahe der Anschlussstelle Niederfrohna getötet worden. Vermutlich handle es sich um einen männlichen Wolf, der noch zwei Tage zuvor an der S57 zwischen Tauscha und Chursdorf im Landkreis Mittelsachsen fotografiert worden sei, so das Kontaktbüro mit. Nähere Einzelheiten zu dem Unfall nannte es nicht. Die Polizei hatte zunächst von einem "wolfsähnlichen Tier" berichtet. Unklar ist noch, ob es einen Zusammenhang zwischen dem überfahrenen Wolf und einem im Sommer 2017 gesichteten Wolf bei Döbeln gibt.



Der Kadaver sei zur weiteren Untersuchung zum Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gebracht worden. Seit Jahresbeginn wurden den Angaben zufolge fünf Wölfe direkt oder indirekt bei Verkehrsunfällen in Sachsen getötet. In einem Fall habe das Tier wegen seiner schweren Verletzungen eingeschläfert werden müssen.