Ein Projekt des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschlands (LSVD) für Geflüchtete in Chemnitz erhält den Sächsischen Integrationspreis 2020. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Nach dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie ist es die zweite Auszeichnung für das Projekt in diesem Jahr.

Die Beratungsstelle unterstützt seit vier Jahren queere Asylsuchende in Chemnitz und Südwestsachsen. Die Geflüchteten werden in ihrem Heimatländern aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität verfolgt und sind oft auch in Sammelunterkünften nicht sicher. "Sie erfahren dort Anfeindungen und manchmal auch Gewalt. Daher braucht es geeignete Schutzräume, in denen sie ohne Angst leben können", berichtet Projektmitarbeitende Meike Martin.