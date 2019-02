Rechtsterroristin Zschäpe nach Chemnitz verlegt

Die Rechtsterroristin Beate Zschäpe sitzt seit Montag im Frauengefängnis Chemnitz in Haft. Die Verlegung der 44-Jährigen von München nach Sachsen verlief nach Angaben der Justizvollzugsanstalt (JVA) Chemnitz reibungslos. Zschäpe hatte beim Oberlandesgericht München eine "heimatnahe Unterbringung" beantragt. Für weibliche Gefangene ist in Sachsen die Chemnitzer JVA zuständig. Auch Straftäterinnen aus Thüringen werden, gemäß einem Abkommen mit Sachsen, in Chemnitz untergebracht.