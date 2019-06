Band aus dem Erzgebirge klagt gegen Nennung im Verfassungsschutzbericht

Die Band "Dr. Ulrich Undeutsch" aus dem Erzgebirge hat am Donnerstag Klage gegen den Sächsischen Verfassungsschutz eingereicht. Konkret geht es um die Nennung des Bandnamens im aktuellen Verfassungsschutzbericht. Das teilte die Punkband aus Grünhainichen mit. Die Musikgruppe will per gerichtlichen Eilrechtsschutz erwirken, dass der Bericht von 2018 in seiner aktuellen Form nicht weiter veröffentlicht werden darf.

Bildrechte: dpa

Die Band wird als Beobachtungsobjekt der "linksextremistischen Musikszene" zugeordnet und fühlt sich davon diskreditiert. Sie könne ihre Nennung nicht nachvollziehen: Es werde "nicht erkennbar, was genau an unserer Musik die Kunstfreiheit überschreiten soll und uns zu Demokratiefeinden machen soll." Stattdessen fühle sich "Dr. Ulrich Undeutsch" durch die Einstufung kriminalisiert.



Die Behörde mache damit Location-Betreiber und Konzertveranstaltern das Leben schwer, erklärte der Bandchef. "Speziell in Sachsen gibt es ein unverhältnismäßig hohes Polizeiaufgebot in Ortschaften, in denen wir spielen und letztlich kommt es auch dazu, dass Veranstaltungen abgesagt werden, weil ein Auftritt von uns bevorsteht." Laut Pressemitteilung spiele die Band "weder einen indizierten Song" noch gebe es ein Bandverbot, "was dieses ominöse Verhalten von Seiten der Behörden rechtfertigen könnte".