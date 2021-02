In Zschopau haben am Montag die Einzelhändler zum zweiten Mal innerhalb einer Woche auf ihre prekäre Situation aufmerksam gemacht.

Die Plakataktion mit dem Titel "Wir machen AUF-MERKSAM" richtet sich an die Politik, die nach Aussage des Zschopauer Gewerbevereins-Chefs Robert Hähnel ihren Worten endlich auch Taten folgen lassen soll.

Mit der Plakataktion soll die Politik an ihre Versprechen erinnert werden, sagt Hähnel. "Wir werden die Bilder der Unternehmer mit den Plakaten in der Hand über die sozialen Netzwerke verteilen." Er hoffe, dass damit so viele Menschen wie möglich und natürlich auch die Politik erreicht werde.