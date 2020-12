Der Bürgermeister von Augustusburg, Dirk Neubauer (SPD), hält schärfere Maßnahmen für absolut notwendig. "Wenn ich die heutige Lage allein in Bezug auf unsere kleine Stadt sehe: Da ist eine Kita direkt betroffen, die zweite schließen wir gerade, weil Personal fehlt. Die Grundschule schließen wir gerade, die Notbetreuung bekomme ich für zwei Klassen gerade noch organisiert. Und das Rathaus ist geschlossen weil wir alle zum Test müssen. Was muss noch passieren?" Er sieht einen sofortigen harten Lockdown als eine von zwei Möglichkeiten, um den steigenden Corona-Zahlen Herr zu werden.

Neubauer hatte in einem Beitrag bei Facebook die Bürger von Augustusburg darauf vorbereitet, dass ein Lockdown nicht mehr abzuwenden sei. Weihnachten solle in diesem Jahr im kleinsten Kreis gefeiert werden und Silvester keine Priorität haben. Er forderte seine Mitbürger wörtlich auf: "Regeln einhalten. Mittel anwenden. Entscheidungen treffen. Auch, wenn diese weh tun. Leider."

Der Oberbürgermeister von Limbach-Oberfrohna, Jesko Vogel (Freie Wähler), hat ebenfalls mit einem Beitrag bei Facebook an die Bevölkerung appeliert, die Corona-Regeln einzuhalten. Auch er vermisse die Verhältnismäßigkeit zum Beispiel beim Tragen von Masken. Jedoch blieben in der kritischen Situation nur pauschale Regeln. Er kritisierte die Bundes- und Landesregierung. In den Sommermonaten sei keine Vorsorge für die Winterzeit getroffen worden. Als Beispiel nannte er den jetzt erst vorgesehenen Einsatz von Schnelltests in Pflegeheimen und Schulen und die Verteilung von FFP-2-Masken an Ältere Bürger, die jetzt erst beginnen soll.