Insgesamt sechs Monate verbringt die 27-Jährige in Japan. Schon seit Jahren beschäftigt sie sich mit der japanischen Sprache. Nach zwei Monaten Sprachschule bei einer Gastfamilie im ländlichen Norden, wechselt sie dann zum Vertriebspartner von Wendt & Kühn nach Tokio. Dort absolviert sie eineinhalb Monate ein Praktikum. "Ich war über jedes Wort froh, dass ich vor meiner Reise schon konnte", so Pflug.

Unter anderem bekommt sie die Gelegenheit für Kaufhäuser ein Schaumalen der Erzgebirgsfiguren duchzuführen. "Für manche Japaner war es nicht auf den ersten Blick erkennbar, dass unsere Figuren aus Holz sind", erzählt sie über ihre Erfahrungen. Viele hielten das Material für Porzellan. Die Erzgebirgsprodukte kommen in Japan gut an. "Weihnachten ist dort nicht selbstverständlich", so Pflug. "Und die blonden Haare unserer Engel wirken in Japan exotisch."