Ein Dating-Betrüger hat eine Frau aus Grünhainichen im Erzgebirge um mehrere Tausend Euro gebracht. Die 52-Jährige habe den Mann über ein Internetportal kennengelernt, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mit. Er habe über Textnachrichten und Telefonate ihr Vertrauen erschlichen.

Kurz vor einem vermeintlich ersten Treffen kündigte er eine Geschäftsreise in die Türkei an. Er gab vor, dort ausgeraubt worden zu sein, woraufhin er die Frau um eine Überweisung in Form von Bitcoins bat. Dieser Aufforderung kam die 52-Jährige nach.