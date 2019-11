Am Sonntagmittag hat sich etwa ein Kilometer nördlich von Wolkenstein im Erzgebirgskreis ein Kletterunfall ereignet. An einer Felswand oberhalb einer Steinbogenbrücke über die Zschopau ist eine Person 25 Meter in die Tiefe gestürzt und starb. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, läuft läuft der Einsatz am Unfallort derzeit noch.