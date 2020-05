Das Licht hat im Erzgebirge eine ganz besondere Bedeutung. Die Bergmänner sehnten sich nach ihren langen Schichten im Bergwerk nach dem Tageslicht. So wundert es also nicht, dass die Erzgebirger während der häuslichen Isolation in der Coronazeit ihre Schwibbögen wieder rausholten. Dem Ganzen wollte Pyrotechniker Stephan Boden noch die Krone aufsetzen - mit einem gigantischen Feuerwerk.

Von vier Anhöhen in Hormersdorf, Meinersdorf, Eibenberg und Amtsberg wurde am Sonnabend um 22 Uhr gleichzeitig Pyrotechnik gezündet. In der aktuellen Situation würde wegen der coronabedingten Auflagen die Veranstaltungsbranche sehr leiden, sagte Stephan Boden im Vorfeld dem MDR SACHSENSPIEGEL. "Es wurde ja auch schon in vieler anderer Weise ein Zeichen gesetzt, zum Beispiel bei den Schwibbögen, die im Erzgebirge leuchten. Und so haben wir gedacht, vielleicht können wir auch für unsere Branche ein Zeichen setzen, was weithin sichtbar ist."