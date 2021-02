Ein 63-Jähriger Bewohner des Dreiseitenhofes in Amtsberg steht im Verdacht, das Feuer im August 2020 gelegt haben. (Archivbild)

Ein 63-Jähriger Bewohner des Dreiseitenhofes in Amtsberg steht im Verdacht, das Feuer im August 2020 gelegt haben. (Archivbild) Bildrechte: Bernd März

Am Montag beginnt vor dem Landgericht Chemnitz der Prozess gegen einen mutmaßlichen Brandstifter aus dem Amtsberger Ortsteil Weißbach. Dem 63-Jährigen wird vorgeworfen, am 12. August 2020 an mehreren Stellen eines Dreiseitenhofes Feuer gelegt zu haben, um das Anwesen zu zerstören. Laut Anklage wollte er dabei auch eine Flasche mit Schweißgas zur Explosion bringen. Weiterhin soll der Mann nach der Brandstiftung seinen Neffen, mit dessen Familie er gemeinsam auf dem Hof gewohnt hat, angegriffen und schwer verletzt haben.