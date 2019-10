Der Technologiekonzern Voith schließt sein Antriebstechnikwerk in Zschopau. Das hat das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Zur Begründung heißt es, es sei wirtschaftlich nicht sinnvoll, die Produktion im Erzgebirge fortzuführen. Der Betrieb werde daher bis Ende kommenden Jahres geschlossen, die Kapazitäten würden an andere Standorte verlegt. Voith beschäftigt in Zschopau 85 Mitarbeiter.