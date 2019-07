Polizisten haben in Zschopau einen Mann festgenommen, der im sogenannten Darknet Waffen kaufen wollte. Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft wurde Haftbefehl gegen den 29-Jährigen erlassen. Wie die Behörde in Dresden mitteilte, hatte der Mann eine halbautomatische Pistole vom Typ "Glock17" mit Schalldämpfer sowie ein Sturmgewehr Kalaschnikow "AK47" bestellt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seiner Garage fanden Beamte den Angaben zufolge eine Schreckschusspistole sowie geringe Mengen von Betäubungsmitteln. Nach der Festnahme des Mannes ordnete das Amtsgericht Dresden U-Haft wegen Fluchtgefahr an. Das Motiv des 29-Jährigen sei noch unklar.