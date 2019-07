Auf der Bahnstrecke Leipzig - Chemnitz ist am Montagvormittag in einem Regionalexpress der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, war der Brand aus noch ungeklärter Ursache auf einer Zugtoilette entstanden. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Der Zug wurde in Narsdorf gestoppt. Die 50 Fahrgäste konnten die Bahn unversehrt verlassen. Für sie wurde ein Bus-Ersatzverkehr zur Weiterfahrt organisiert. Der Brand ist durch den schnellen Einsatz von Eisenbahnen und Feuerwehr mittlerweile gelöscht.