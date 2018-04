In Neudorf im Erzgebirge ist am Mittwochvormittag ein Zug der Fichtelbergbahn mit einem Postauto zusammengestoßen. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, wurde dabei die 57 Jahre alte Fahrerin des Kleintransporters schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Die rund 40 Insassen der Fichtelbergbahn und der 55 Jahre alte Zugführer seien unverletzt geblieben. Der Zusammenstoß ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang. Der Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.